عام / المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

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المدينة المنورة 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن سحبا رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العيص والمهد ووادي الفرع ، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وأصدر المركز أيضاً تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العلا ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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04:03ت م

0041 Source spa.gov





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