أمر ملكي: إعفاء أحمد العيسى من رئاسة تقويم التعليم.. وتعيين السبتي رئيسًا لمجلس الإدارة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور/ أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين المهندس/ أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

وفي ما يلي نصل الأوامر الملكية التي صدرت اليوم:

الرقم : أ / 515

التاريخ : 21 / 9 /1442 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) بتاريخ 14 / 2 /1440هـ وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 161 ) بتاريخ 20 / 4 /1440 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعفى الدكتور/ أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب .

ثانياً: يعين معالي الدكتور/ خالد بن عبدالله السبتي رئيسًا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 516

التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (418) بتاريخ 25 / 7 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعين المهندس / أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود