أمر ملكي: إعفاء أحمد العيسى من رئاسة تقويم التعليم.. وتعيين السبتي رئيسًا لمجلس الإدارة

الرياض - محمد عبدالله - أحمد الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة..
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور/ أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين المهندس/ أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.
وفي ما يلي نصل الأوامر الملكية التي صدرت اليوم:
الرقم : أ / 515
التاريخ : 21 / 9 /1442 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) بتاريخ 14 / 2 /1440هـ وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 161 ) بتاريخ 20 / 4 /1440 هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعفى الدكتور/ أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب .
ثانياً: يعين معالي الدكتور/ خالد بن عبدالله السبتي رئيسًا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 516
التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (418) بتاريخ 25 / 7 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعين المهندس / أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود