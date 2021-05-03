أمر ملكي: الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين بمرتبة وزير

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين بمرتبة وزير.

صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها:

الرقم : أ / 511

التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.