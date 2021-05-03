أخبار السعودية اليوم.. «الداخلية» تحدد موعد رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج.. وتوضيح من «الشؤون الإسلامية» بشأن صلاة التهجد

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث كشفت وزارة الداخلية عن موعد رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج والفئات المسموح لها بالسفر، فيما أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية، توضيحًا بشأن إقامة صلاة التهجد بناءً على ما ورد من الجهات المختصة، وإلى التفاصيل:

5 وزير المالية: وفرنا 400 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية

أكد وزير المالية محمد الجدعان رئيس برنامج "تطوير القطاع المالي والتخصيص"، أن هيئة كفاءة الإنفاق وفرت خلال السنوات الأربع الماضية 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي، ضمن رؤية 2030، وقال الجدعان، خلال جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، بمشاركة عدد من الوزراء، مساء أمس السبت، أن "البرنامج ساعد في دخول 400% عدد مستثمرين دوليين إضافية، ما يعني ضخ 150 مليار ريال إضافية للسوق"، بحسب هيئة "الإذاعة والتلفزيون".

وزير النقل: دور كبير على المواطنين والمقيمين لعودة الحياة لطبيعتها

أكد وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الأحد، دور المواطنين والمقيمين في عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، بعد أن وضعت القيادة "سلامة الإنسان أولًا" في مواجهة أزمة "كورونا"، وفي أول تعليق له، بعد إعلان عودة السفر الدولي، قال الجاسر: منذُ بداية الجائحة؛ وضعت قيادتنا الرشيدة سلامة الإنسان أولاً، وكانت من الدول السباقة بتوفير اللقاحات بشكل مجاني لجميع أفراد المجتمع، وأصبح الدور علينا الآن للعودة لحياتنا الطبيعية، خاصة مع اقترب عودة السفر الدولي.

بالفيديو.. السديس يطيب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، أنها تقوم بعمليات دورية لتطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب، وفق جدول زمني يستمر على مدار العام، وعبر حسابها على "تويتر"، بثت الرئاسة مقطع فيديو يظهر خلاله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس أثناء قيامه بعملية التطييب بنفسه.

افتتاح المسجد النبوي على مدار الساعة خلال العشر الأواخر من رمضان

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الأحد، افتتاح المسجد على مدار الساعة، خلال العشر الأواخر من رمضان. جاء ذلك في بيان للوكالة، عبر حسابها على "تويتر".

وكانت الخطة التشغيلية التي وضعتها الوكالة للمسجد النبوي خلال شهر رمضان لهذا العام، تقضي بالغلق بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، ويفتح قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من شهر رمضان؛ حيث يستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة.

شوال.. رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج.. و«الداخلية» توضح الفئات المسموح لها بالسفر

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 29 يناير 2021م، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م.

الشؤون الإسلامية: عدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، عدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة، مؤكدة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على التعليمات التي سبق وأقرتها بتاريخ 29 / 8 / 1442هـ، بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألا تتجاوز 30 دقيقة، مطالبة بضرورة الالتزام بها.

«الزكاة والدخل» توضح آلية حساب ودفع الزكاة من خلال منصة زكاتي

بينّت الهيئة العامة للزكاة والدخل آلية وطريقة وخطوات حساب ودفع الزكاة من خلال منصة زكاتي، مشيرة إلى أن المنصة توضح للمستخدم الوعاء الزكوي شامل الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة ووحدات الصناديق الاستثمارية والأسهم والديون التي يتم جمعها كلها ضمن الوعاء الزكوي، موضحة أن هيئة الزكاة والدخل أن منصة زكاتي أتاحت كذلك للمستخدم، إضافة مبلغ إضافي إذا كان المستخدم يريد أن يحتاط أو يتصدق، مضيفة أن المنصة تقوم بشكل آلي بعد إضافة كل البيانات في الحقول الخاصة بها بحساب ربع العشر وهو المقدار الواجب شرعًا في الزكاة ويساوي 2.5% وأسهل الطرق لاحتساب هذه القيمة من خلال القيام بعملية قسمة إجمالي المبلغ على 40.

«الصحة»: مواعيد أخذ لقاح كورونا ستكون متاحة.. ويجب التقيد بالاحترازات

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الثلاثة أشهر الأخيرة شهدت تذبذبًا في تسجيل الحالات المسجلة في المملكة، تفاوتت بين الارتفاع والنزول، ما يؤكد الحذر والتقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وهي مرحلة مهمة جدًا، مشيرًا إلى أن الحال ينطبق على الحالات الحرجة التي تسير بنفس اتجاه الحالات المسجلة، وعن سير اللقاحات في المملكة، قال متحدث الصحة "إن إجمالي جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 9540336 جرعة معطاة، في جميع مراكز اللقاح بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ590 مركزًا".

لبنان.. القبض على شقيقين للاشتباه في تهريبهما مخدرات إلى المملكة

قالت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الأحد، إن لبنان ألقى القبض على شقيقين يشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة للسعودية، الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على واردات لبنانية، وأعلنت السعودية الحظر يوم 23 إبريل بعد اكتشاف 5.3 مليون حبة كبتاجون، وهو نوع من الأمفيتامين (حبوب تعمل على تنشيط الجهاز العصبي)، كانت مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.

«المركزي» يوضح أبرز الاختلافات بين البطاقات المصرفية المختلفة

بيّن البنك المركزي السعودي "ساما" للعملاء والمستخدمين أبرز الاختلافات بين البطاقات المصرفية المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا نسبيًّا بين البطاقات المصرفية من حيث الشكل وأغلب المعلومات المتوفرة على البطاقة مثل رقم البطاقة المكون من 16 رقمًا، وتاريخ انتهاء صلاحية، ورقم سري، وشعار شبكات المدفوعات، وغير ذلك، وأضاف البنك المركزي أن كل نوع من أنواع البطاقات المصرفية يتميز بخصائص معينة تؤثر على حياة العميل المالية بشكل مختلف، مشددًا على أهمية أن يتمكن العميل من اختيار البطاقة المصرفية التي تتناسب مع احتياجاته وتعاملاته المالية.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية