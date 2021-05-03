الإطاحة بـ7 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة منازل بعدة أحياء في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 7 أشخاص ارتكبوا 7 جرائم في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (7) أشخاص، من أرباب السوابق، (6) مواطنين ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام (4) مركبات مسروقة تم استردادها.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.