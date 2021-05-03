وتعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء،وتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط .
وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
ويعفى الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب ويعين خلفا له الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.
وتعيين الدكتورة ايمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.
ويعين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.