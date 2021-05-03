السعودية اليوم / المهندس السواحه يشكر القيادة على الثقة بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للفضاء



الرياض 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

رفع معالي المهندس عبدالله السواحه أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه: "إن الدعم والتمكين الذي يحظى به قطاع الفضاء من لدن القيادة الحكيمة سيكون عوناً بعد توفيق الله لمواصلة رحلة الريادة والابتكار لوطننا الحبيب"، مؤكداً أن العقول المبدعة والكفاءات الشابة من أبناء وبنات الوطن ستكون محور بناء مستقبل مشرق للمملكة في صناعة الفضاء وتقنياته ليكون هذا القطاع رافداً مهما لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.

// انتهى //

04:36ت م

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الرياض 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسرفع معالي المهندس عبدالله السواحه أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.وقال معاليه: "إن الدعم والتمكين الذي يحظى به قطاع الفضاء من لدن القيادة الحكيمة سيكون عوناً بعد توفيق الله لمواصلة رحلة الريادة والابتكار لوطننا الحبيب"، مؤكداً أن العقول المبدعة والكفاءات الشابة من أبناء وبنات الوطن ستكون محور بناء مستقبل مشرق للمملكة في صناعة الفضاء وتقنياته ليكون هذا القطاع رافداً مهما لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.// انتهى //04:36ت م0043

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