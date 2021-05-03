السعودية اليوم / أمطار على مركز قنا بمحايل عسير



محايل 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، شملت أجزاء متفرقة من القرى والبلدات التابعة للمركز، سالت على إثرها الأودية والشعاب ، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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02:48ت م

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