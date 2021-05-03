السعودية اليوم / تسجيل 1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر



القاهرة 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1051 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 172372 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13469 حالة بعد تسجيل 67 وفاة جديدة.

// انتهى //

02:33ت م

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القاهرة 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 229635 إصابة .وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 172372 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13469 حالة بعد تسجيل 67 وفاة جديدة.// انتهى //02:33ت م0025

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