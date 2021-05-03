السعودية اليوم / النائب العام يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تمديد خدمته نائباً عاماً



الرياض 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وأوضح معاليه أن تجديد الثقة الملكية الكريمة يضع على عاتقه مسؤوليات أكبر للإسهام في مسيرة العدالة الجزائية الناجزة، وتقديم أفضل الممارسات العالمية، في حفظ الحقوق وحماية المصالح ورعاية أمن واستقرار وسكينة الوطن والمواطن والمقيم تحت رعاية وعناية خادم الحرمين وولي عهده حفظهما الله.

وبيّن المعجب أن النيابة العامة ماضية بعزيمة راسخة وخطى متسارعة طموحة في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية وخططها المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات جذرية لتحقيق مبادئ العدالة الجزائية الناجزة.

وفي الختام دعا معاليه العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي علي قلوبنا نعمة الأمن والرخاء ، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويوفقهما لكل خير ويعينهما على ذلك إنه سميع مجيب.

// انتهى //

02:23ت م

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الرياض 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسرفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله على الثقة الملكية الغالية بتمديد خدمته نائباً عاماً لمدة أربع سنوات.وأوضح معاليه أن تجديد الثقة الملكية الكريمة يضع على عاتقه مسؤوليات أكبر للإسهام في مسيرة العدالة الجزائية الناجزة، وتقديم أفضل الممارسات العالمية، في حفظ الحقوق وحماية المصالح ورعاية أمن واستقرار وسكينة الوطن والمواطن والمقيم تحت رعاية وعناية خادم الحرمين وولي عهده حفظهما الله.وبيّن المعجب أن النيابة العامة ماضية بعزيمة راسخة وخطى متسارعة طموحة في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية وخططها المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات جذرية لتحقيق مبادئ العدالة الجزائية الناجزة.وفي الختام دعا معاليه العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي علي قلوبنا نعمة الأمن والرخاء ، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويوفقهما لكل خير ويعينهما على ذلك إنه سميع مجيب.// انتهى //02:23ت م0022

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النائب العام يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تمديد خدمته نائباً عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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