

حائل 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه أمس، الاجتماع الثالث لتطوير منتزه حائل الوطني، بحضور المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان بن جارالله الصوينع.

ونوه سموه بالنقلة النوعية البيئية التي تشهدها مناطق المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما أُنجز في مجال الحفاظ على البيئة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى ارتفاع الغطاء النباتي 40 % الذي كان له أثر بانخفاض العواصف الرملية بنسبة 30 % أو أكثر، وكان له أثر كبير جداً لزيادة منسوب الأمطار السنوات الماضية.

وحث سموه على مضاعفة الجهود لإنجاز مراحل تطوير منتزه حائل الوطني، الذي يقع شمال مدينة حائل بمسافة 10 كلم وعلى مساحة تبلغ 32162337 متراً مربعاً، ويتميز بكونه على ثلاث طرق رئيسة، والأشجار المطلوب زراعتها فيه (500) ألف شجرة، وسيشتمل على بحيرة ونافورة ومطاعم وجلسات عائلية ومسطحات خضراء وممرات مائية وألعاب أطفال.

من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد عبدالقادر، مراحل تنفيذ منتزه حائل الوطني، فيما تناول رئيس القطاع الشمالي للمياه المهندس رائد الراشد ما يخص إيصال المياه المعالجة للمنتزه.

// انتهى //

02:16ت م

0019





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد يرأس الاجتماع الثالث لتطوير منتزه حائل الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.