

تونس 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1008 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 311743 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10868 حالة وفاة.

// انتهى //

01:43ت م

0014



تونس 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19 "، و 60 وفاة.وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 311743 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10868 حالة وفاة.// انتهى //01:43ت م0014

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.