اخبار السعوديه

السعودية اليوم / تونس تسجل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ


تونس 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس
سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1008 إصابات جديدة بفيروس " كوفيد 19 "، و 60 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 311743 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10868 حالة وفاة.
// انتهى //
01:43ت م
0014

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا