السعودية اليوم / "وزارة الدفاع" و"أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان" توقّعان اتفاقية في التدريب والتطوير الإعلامي



الرياض 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

وقّعت وزارة الدفاع مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي, اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التدريب والتطوير والتأهيل في مجالات الإعلام التطبيقي, بحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري, ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري, ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية عبدالوهاب بن محمد الفايز.

ومثّل وزارة الدفاع في توقيع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل الإستراتيجي عبدالرحمن بن سلطان السلطان, والمدير العام للأكاديمية فيصل بن صالح الغامدي.

وأكد معالي الدكتور البياري أن وزارة الدفاع وضمن برامج تطويرها تسعى في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة الوزارة لتأهيل وتطوير كوادرها في مختلف التخصصات, ورفع قدرات ومهارات منسوبي إدارات وأقسام التواصل الاستراتيجي, في مجالات التخطيط الإعلامي والرصد والتحليل, والتواصل الخارجي والداخلي, عبر التدريب المتخصص على أعلى المستويات, وتقديم الاستشارات التخصصية في المجالات الإعلامية والاتصالية.

وتتناول الاتفاقيىة التعاون في إجراء الدراسات الإعلامية المتخصصة , والتعاون في إقامة المنتديات والملتقيات والمؤتمرات المتخصصة بالإعلام والتواصل الاستراتيجي, وتصميم برامج وحقائب تدريبية وتعليمية مهنية واحترافية, بالإضافة إلى العمل على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة.

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الرياض 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسوقّعت وزارة الدفاع مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي, اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التدريب والتطوير والتأهيل في مجالات الإعلام التطبيقي, بحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري, ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري, ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية عبدالوهاب بن محمد الفايز.ومثّل وزارة الدفاع في توقيع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل الإستراتيجي عبدالرحمن بن سلطان السلطان, والمدير العام للأكاديمية فيصل بن صالح الغامدي.وأكد معالي الدكتور البياري أن وزارة الدفاع وضمن برامج تطويرها تسعى في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير الأداء التنظيمي, عبر بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات والمراكز الوطنية الرائدة, مما يساعد على رفع القدرات والمهارات, وتبني المبادرات الإعلامية المبتكرة.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة الوزارة لتأهيل وتطوير كوادرها في مختلف التخصصات, ورفع قدرات ومهارات منسوبي إدارات وأقسام التواصل الاستراتيجي, في مجالات التخطيط الإعلامي والرصد والتحليل, والتواصل الخارجي والداخلي, عبر التدريب المتخصص على أعلى المستويات, وتقديم الاستشارات التخصصية في المجالات الإعلامية والاتصالية.وتتناول الاتفاقيىة التعاون في إجراء الدراسات الإعلامية المتخصصة , والتعاون في إقامة المنتديات والملتقيات والمؤتمرات المتخصصة بالإعلام والتواصل الاستراتيجي, وتصميم برامج وحقائب تدريبية وتعليمية مهنية واحترافية, بالإضافة إلى العمل على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة.// انتهى //01:12ت م0013

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