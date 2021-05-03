السعودية اليوم / الأرجنتين تسجل 11394 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 156 وفاة



بوينس آيرس 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

سجلت الأرجنتين خلال الـ24 ساعة الماضية، 11394 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان أمس أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى ثلاثة ملايين و5259 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 64252​​​.

// انتهى //

01:06ت م

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بوينس آيرس 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسسجلت الأرجنتين خلال الـ24 ساعة الماضية، 11394 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 156 وفاة .وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان أمس أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى ثلاثة ملايين و5259 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 64252​​​.// انتهى //01:06ت م0012

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