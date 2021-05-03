السعودية اليوم / مقتل 16 جندياً في هجوم مسلح على وحدة عسكرية في النيجر



نيامي 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

قُتل 16 جندياً من الجيش النيجري، واختُطف آخران فى هجوم مسلح قرب بلدة تيليا غرب البلاد.

وأوضح مصدر أمني في النيجر أمس أن 16 جندياً نيجرياً لقوا حتفهم في هجوم مسلح على وحدة عسكرية قرب بلدة تيليا غرب النيجر, مبيناً أن جنديين آخرين خطفهما مسلحون مجهولون.

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