أوامر ملكية سعودية.. إعفاءات وتعيينات ووزيرًا جديدًا للاقتصاد

محمد الفلاح - أوامر ملكية سعودية.. إعفاءات وتعيينات ووزيرا جديدا للاقتصاد

الإثنين 3 مايو 2021

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فجر الإثنين، عدد من الأوامر الملكية، هي:



- تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

- تعيين الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم، وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

- تعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

- تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

- يعفى الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى، من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

- يعين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

- تعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان، محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

- يعين الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب، مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.