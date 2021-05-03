شكرا لقرائتكم خبر عن الصين:11 إصابة بكورونا لوافدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الثاني من مايو أيار، نزولا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 12 إصابة نزولا من 16 في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90697 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.