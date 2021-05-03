شكرا لقرائتكم إيمان المطيري صاحبة المسيرة الأكاديمية الحافلة والإنجازات نائبًا لوزير التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائبًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

مسيرة أكاديمية حافلة:

وحصلت الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة الملك فيصل (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل حاليًّا بالدمام)، ثم درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة بريستول في بريطانيا، وبعد ذلك عملت أبحاث ما بعد الدكتوراه في علم الجينات/ البيولوجيا الجزيئية من جامعة هارفارد الأمريكية، ومؤخرًا على شهادة مهنية في تدريب المدراء والتنفيذيين من كلية هينلي- جامعة ريدينغ البريطانية.

وقد حصلت المطيري على العديد من المنح التعليمية والجوائز التقديرية، ومنها منحة جامعة هارفارد الأمريكية ومنحة “فولبرايت” ومنحة مؤسسة الملك فيصل الخيرية للعمل على أبحاث علم الوراثة/ البيولوجيا الجزيئية لدرجة ما بعد الدكتوراه (الأستاذية) في جامعة هارفارد الأمريكية.

وبدأت إيمان المطيري حياتها العملية كمعيدة في قسم الكيمياء بكلية الطب في جامعة الملك فيصل، ثم باحثة لما بعد درجة الدكتوراه في علم الوراثة البشرية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية كما قامت بالتدريس هناك، ثم تقلّدت العديد من المناصب القيادية في شركة أرامكو السعودية في الإدارة الطبية والموارد البشرية وأخيرا في إدارة مشروع تنسيق الشراكة بين مستشفى جونز هوبكنز وأرامكو.

وبعد ذلك عملت كمستشارةً لوزير التجارة والاستثمار- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- ومديرة لمكتب التحوّل الإستراتيجي بالهيئة العامة للاستثمار والمشرفة العامة على لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير”، كما عُيّنت مؤخرًا مديرةً لمكتب برنامج تنمية القدرات البشرية “أحد برامج رؤية المملكة 2030”.

إنجازات:

ومن أبرز إنجازاتها، تأسيس النموذج التشغيلي للجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير”، والتحضير لإنشاء المركز الوطني للتنافسية والذي هو أحد مبادرات التحول الوطني 2020، والإشراف على جميع الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة مع أكثر من (40) جهة حكومية والمنظمات الدولية المعنية، مثل مجموعة البنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي.

كما ساهمت المطيري في تطوير إستراتيجية الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، والإشراف على تنفيذ مبادرات برنامج التحوّل الوطني تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وقامت بتأسيس مكتب برنامج تنمية القدرات البشرية، وتحديد المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير برنامج الإصلاح لمنظومة التعليم والتدريب وتنمية القدرات البشرية في المملكة.

التاريخ العملي:

– مستشارة لوزير التجارة والاستثمار المشرفة العامة للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير”، حيث تعمل الآن على التحضير لإنشاء مركز التنافسية الوطني، أحد مبادرات التحول الوطني 2020، وتشكيل اللجان حسب الاختصاص (2017م وحتى الوقت الحالي).

– تقود تنسيق الشراكة الإستراتيجية بين منظمة التجارة والاستثمار ومجموعة البنك الدولي بما يخص جميع أنشطة التجارة الاستثمار (2017م وحتى الوقت الحالي).

– مستشار لوزير التجارة والاستثمار ومدير مكتب التحول الإستراتيجي في الهيئة العامة للاستثمار(2017م).

– مديرة مكتب تنمية القدرات البشرية، أحد البرامج المحورية لرؤية 2030، وتقود مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير الخطة التنفيذية والمبادرات التي تشملها لإصلاح منظومة التعليم والتدريب من الطفولة المبكرة وحتى التعلم مدى الحياة (2018م وحتى الوقت الحالي).

– تقديم استشارات لوزير الشؤون الاجتماعية (2015م).

– عضو مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين بالجامعة الملكية بالبحرين (2013م حتى الوقت الحالي).

– مديرة مشروع التنسيق للشراكة بين مستشفى أرامكو السعودية ومركز جونز هوبكنز الطبي (2012- 2014م).

– مديرة مشروع التحول فيما يخص تطوير القياديين على مستوى شركة أرامكو السعودية ببرنامج أرامكو للتحول الإستراتيجي المتسارع بشركة أرامكو (2011- 2012م).

– رئيسة قسم تخطيط القوى العاملة والتحليلات بشركة أرامكو (2010- 2011م).

– رئيسة قسم العلاقات الطبية العامة والقائمة بأعمال مدير إدارة خدمات الدعم الفني الطبية وثم رئيسة قسم الجودة وسلامة المرضى في مستشفى أرامكو (2007- 2010م).

– مستشارة طب وقائي بمستشفى أرامكو (2003- 2006م).

– مستشارة أبحاث علمية في شركة بيركن المر لعلوم الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية (2000- 2002م).

وحصلت المطيري على:

منحة الحكومة الأمريكية لدعم التعليم العالي والأبحاث المتميزة فولبرايت (1998- 1999م).

منحة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية لمواصلة أبحاثها الجينية في جامعة هارڤارد (1999- 2000م).

منحة من جامعة هارڤارد لمواصلة أبحاثها الجينية في جامعة هارڤارد (1999- 2000م).

كما حصلت على شهادة مهنية لتدريب المدراء والتنفيذيين من كلية هينلي في جامعة ريدينج البريطانية (2018م).

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