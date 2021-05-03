9 أوامر ملكية لـ الملك سلمان : 8 تعيينات وإعفاء واحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 9 أوامر ملكية، اليوم الاثنين، تنوعت ما بين تعيينات جديدة في وزارات وهيئات، وشملت أمرًا وحدًا بإعفاء أحمد العيسى من رئاسة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الأوامر الملكية:

وجاءت الأوامر الملكية كما يلي:

يعين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا خاصًّا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

يعين المهندس عبدالله بن عامر السواحة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

يعين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

يعين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

يعفى الدكتور أحمد بن محمد بن احمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويعين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيسًا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

يعين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظًا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

تُعين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائبًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

يعين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعدًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

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