السعودية | تعرف على فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الجديد

شكرا لقرائتكم تعرف على فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

كان الابراهيم يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة منذ 26 فبراير/ شباط 2018، والمشرف على أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط .

كما يشغل منصب أمين مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني إضافة إلى عضويته في عدد من المجالس واللجان.

وشغل الإبراهيم العديد من الأدوار الرئيسية في شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية خلال فترة عمله فيها ، بما في ذلك نائب رئيس شركة أرامكو للتطوير ، ورئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في تطوير الأعمال الجديدة ، ومدير مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات والصناعات البحرية برأس الخير للشؤون التجارية والمالية ، ومدير مشروع صفقة اندماج عمليات وأسطولي شركة فيلا والبحري.

شغل منصب مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية بين 2016 و 2018، ومستشار في الديوان الملكي السعودي بين 2016 و 2018.

والإبراهيم حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، إضافة إلى حصول معاليه على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وعلى درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة ولاية بنسلفانيا.