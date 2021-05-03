محمد الفلاح - اعتراض صاروخ باليستي ومسيرتين مفخختين صوب نجران

الإثنين 3 مايو 2021

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء الأحد، الدفاعات مسيّرتين مفخختين وصاروخا باليستيا أطلقوا باتجاه نجران.



وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير المفخختين والصاروخ الباليستي.

وأشار التحالف إلى "إتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف قد كشف مساء السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وشدد على أن "محاولة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي".

يشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية كانت قد أعلنت، فجر السبت، عن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية.