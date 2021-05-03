شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع دعوية لـ«توعية الجاليات» بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهمت المكاتب التعاونية وتوعية الجاليات بمنطقة الباحة في تنفيذ العديد من المشاريع الدعوية، من أهمها مشروع دعوة غير المسلمين، الذي من خلاله تتم دعوة الجاليات غير المسلمة إلى الإسلام عبر وسائل متعددة تشرح رسالة الإسلام وسماحته.

وتسعى المكاتب من خلال أنشطتها الدعوية والتوعوية إلى تحقيق أهدافها ومكتسباتها، عبر تنفيذ المشاريع المتنوعة، التي أسهمت في إسلام العديد من الجاليات المقيمة من مختلف الجنسيات، إلى جانب تنفيذ البرامج والدروس الدينية القصيرة للجاليات المسلمة، وتوزيع الحقائب الدعوية عليهم، المشتملة على نسخ من القرآن الكريم مترجم إلى عدة لغات وكتب ومطويات، إضافة إلى إقامة بعض الفعاليات الموسمية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، كأداء العمرة، وبعض البرامج الرياضية الترفيهية.