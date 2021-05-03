شكرا لقرائتكم خبر عن مركزا لقاحات يستقبلان المستفيدين بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تجمع محافظة الأحساء الصحي إنه يجري استقبال المستفيدين للحصول على لقاح كورونا في كل من مركز لقاحات المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI)، ومركز لقاحات الصالة الرياضية المغطاة في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحة المستفيدين وسلامتهم.

وأشار «التجمع» إلى إتاحة المزيد من المواعيد في مراكز اللقاحات تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين وتعديل مواعيد العمل من الساعة ٨ مساءً حتى الساعة ٨ صباحاً، كما حث جميع المواطنين والمقيمين على سرعة المبادرة والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن تجمع الأحساء الصحي أعلن مسبقًا إمكانية التطعيم بلقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم على 60 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة مراكز اللقاحات المحددة في الأحساء.