شكرا لقرائتكم خبر عن 937 مصابا بكورنا.. و«الصحة» تحذر من تزايد الحالات الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن المنحنى الوبائي يسجل مرحلة من التذبذب منذ 3 أشهر، وأن الأيام المقبلة مهمة جدًا لعدم الانتشار مع الحذر والتقيد بالإجراءات الاحترازية،. وقال إن اللقاح لم يسفر عنة أي وفيات، مشيرا إلى أن من تتجاوز أعمارهم 75 سنة فأكثر يتم تطعيمهم دون حجز موعد.

وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي أمس، بمشاركة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، والمتحدث الرسمي في وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إلى أن المتعافي من الإصابة من الفيروس يتلقى اللقاح المضاد بعد 6 أشهر. وبين أن إجمالي الفحوصات المخبرية تجاوزت 17 مليون فحص.

وأعلن «العبدالعالي» تسجيل 937 ‏حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 419348 حالة، من بينها 9705 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ، منها 1451 حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 402664 بإضافة 1120 حالة جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6979 حالة بإضافة 11 وفاة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة إن الفترة المقبلة يتوقع تزايد الإقبال من المستهلكين على محلات بيع مستلزمات العيد، مفيدا بأنه لتجنب الزحام قدمت الوزارة للمستهلك 3 نصائح وهي تجنب التسوق في أوقات الذروة «9م – 2 ص، والتسوق في أوقات مختلفة «مثل الفترة الصباحية أو بعد الظهر، والتسوق عبر المتاجر الإلكترونية الموثوقة.