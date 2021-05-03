شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتصدر قائمة الأسواق الناشئة في حملات التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر أحد المؤشرات الدولية المتخصصة حول أداء 75 اقتصادا في العالم أن دول مجلس التعاون وشرق آسيا حققت أداء أفضل من بقية دول الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية، وحلت المملكة والإمارات وقطر في صدارة القائمة.

وتصدرت المملكة في المركز الأول، بينما حلت دولة الإمارات في المركز الثالث بالقائمة وفي المركز الأول بأعلى معدل تطعيم في العالم.

وأظهر تصنيف بلومبرغ إيكونوميكس أن دول مجلس التعاون «المملكة والإمارات وقطر»، وآسيا «كوريا الجنوبية والصين وتايوان» حققت أفضل أداء، بينما تكافح بقية مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية تحت وطأة الجائحة.

وبين كبير الاقتصاديين المتخصصين بالأسواق الناشئة في بلومبرغ إيكونوميكس زياد داود، أن دول المجلس صعدت للصدارة في الـ30 يوما الماضية، ويرجع ذلك، بشكل جزئي، إلى معدلات التطعيم التي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم، إضافة إلى اقتراب النشاط الاقتصادي من مستويات ما قبل الفيروس.