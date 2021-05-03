شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي بقطاع الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الصحة د. توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» د. عبدالله الغامدي، مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصحة بمقر الهيئة.

وشهد حفل التدشين توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة و«سدايا» لتفعيل العمل المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، أبرزها: تطوير الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، والمساعدة في بناء أساسيات ومعايير البيانات الصحية وقدرات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بناء مركز وطني للابتكار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك لزيادة المحتوى المحلي عن طريق تطوير وتبني التقنية المتطورة التي تخدم القطاع. ويأتي إطلاق مركز التميز بهدف تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى جودة أنماط الحياة الصحية، والإسهام في تشخيص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عنها مثل: الجلطات الدماغية، والكشف المبكر عن أمراض السرطان، وأمراض القلب بأنواعها، واعتلال الشبكية، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في مجال الطب بشكل عام.

وقال وزير الصحة، إن الوزارة تواصل العمل مع «سدايا»؛ للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم الجهود المبذولة لتكوين منظومة معرفية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة الصحية والتشغيلية والارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال.