شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يشارك في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس أمس، في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب الذي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق جدول زمني يستمر على مدى العام.

يذكر أن الرئاسة تقوم بعمليات دورية لتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وتحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - الرامية إلى بذل الغالي والنفيس للحرمين الشريفين وقاصديهما.