شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين رئاسة الحرس الملكي والغذاء والدواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت رئاسة الحرس الملكي والهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس، مذكرة تفاهم وقعها نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل المطيري، ونائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان، ومن جانب الهيئة العامة للغذاء والدواء الرئيس التنفيذي للهيئة د. هشام الجضعي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المساهمة في التنمية الصحية والتعاون في مجال التدريب والتطوير والاستفادة من الخبرات بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة.