شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع» و«الصحفيين» تطلقان ورشة عمل ودورة تدريبية في اتصالات الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وبالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين وكلية والتر كرونكيت للصحافة والاتصال الجماهيري بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية تعقد دورة تدريبية لتأهيل عدد من الأشخاص الطموحين المتفهمين لطبيعة العمل الإعلامي ليتمكنوا من خلق صورة فاعلة لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم ضمن برنامج لاستكشاف اتصالات الأزمات بعنوان «الاستجابة الإستراتيجية: تشكيل الصور والهوية في سياق الأزمات»، وستكون موجهة لطلاب وطالبات الجامعات المتخصصين في الإعلام والاتصال، والممارسين والممارسات في قطاع الإعلام حديثي الخبرة.

وتعد الدورة التي ستعقد عن بعد في شهري يونيو ويوليو القادمين أولى نتائج مذكرة التفاهم بين كل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الصحفيين السعوديين والتي وقعها الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري، ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن المذكرة تتضمن مجالات واسعة وأطرا متعددة للتعاون والإنجاز سعيا لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 ذات الصلة، باختصاصات ومهام الطرفين، انطلاقا من تطلع GCAM إلى المستقبل من خلال تنمية المواهب الإعلامية، واعتمادا على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المعتمدة عالميا.

وذكر رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين أن المذكرة تهدف إلى بناء نموذج متكامل من البرامج الإعلامية بالشراكة مع الأكاديميات الإعلامية الدولية للتعاون في العديد من المجالات لبناء صناعة إعلامية قادرة على استخدام وسائلها لتحقيق التأثير الأمثل وتأهيل الأشخاص الأكفاء المتفهمين لطبيعة العمل في خلق صورة فاعلة لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم وتأسيس شبكة علاقات إعلامية دولية على مستوى العاملين والمؤسسات والمنظمات، ويمكن للراغبين والراغبات في المشاركة التسجيل عبر الرابط «https://sju.org.sa/partnership/».