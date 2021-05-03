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أمر ملكي بتعيين خالد السبتي مستشارًا بأمانة مجلس الوزراء
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:
الرقم : أ / 514
التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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