أمر ملكي بتعيين خالد السبتي مستشارًا بأمانة مجلس الوزراء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:

الرقم : أ / 514

التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور / خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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