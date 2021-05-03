الملك سلمان يأمر بتعيين عبدالله السواحة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وجاء في نص الأمر الملكي كما يلي:

الرقم : أ / 512

التاريخ : 21 / 9 /1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 209 ) بتاريخ 25 / 4 /1440هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 148 ) بتاريخ 20 / 4 /1440هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي المهندس / عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء .

ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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