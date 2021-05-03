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الملك سلمان يأمر بتعيين عبدالله السواحة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.
وجاء في نص الأمر الملكي كما يلي:
الرقم : أ / 512
التاريخ : 21 / 9 /1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 209 ) بتاريخ 25 / 4 /1440هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 148 ) بتاريخ 20 / 4 /1440هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي المهندس / عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء .
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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