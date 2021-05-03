اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثانٍ أطلق باتجاه نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - نجران

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا ثانيًا أطلق باتجاه نجران.

وأعلن التحالف في وقت سابق أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلق باتجاه نجران.

طائرتان:

وأكد التحالف أنه تم كذلك اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا باتجاه نجران.

وشدد على أن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من الميليشيا الحوثية.



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