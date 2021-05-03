الحذيفي يؤم المصلين في صلاة التهجد بالمسجد النبوي ليلة 21 رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

في أجواء روحانية حرص المصلون على أداء صلاة التهجد في رحاب المسجد النبوي ليلة 21 رمضان، حيث أم المصلين الشيخ علي الحذيفي.

وحرص المصلون على تطبيق شروط التباعد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

موعد صلاة التهجد:

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أن صلاة التهجد ستقام في الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، في المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان لمن صدرت لهم التصاريح.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أكد في وقت سابق أن الرئاسة رفعت استعداداتها لاستقبال المصلين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لأداء صلاة التهجد لمن صدرت لهم التصاريح عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا وفق الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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