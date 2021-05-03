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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03
وشدد على أن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من الميليشيا الحوثية.
اعتراض وتدمير باليستي وطائرتين مفخختين أطلقوا تجاه نجران
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من ميليشيا الحوثي
متابعات الخليج 365 - نجران
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلق باتجاه نجران.
طائرتان:
وأكد التحالف أنه تم كذلك اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا باتجاه نجران.
وشدد على أن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من الميليشيا الحوثية.
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