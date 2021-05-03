اعتراض وتدمير باليستي وطائرتين مفخختين أطلقوا تجاه نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلق باتجاه نجران.

طائرتان:

وأكد التحالف أنه تم كذلك اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا باتجاه نجران.

وشدد على أن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من الميليشيا الحوثية.

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