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اعتراض وتدمير باليستي وطائرتين مفخختين أطلقوا تجاه نجران

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

اعتراض وتدمير باليستي وطائرتين مفخختين أطلقوا تجاه نجران

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من ميليشيا الحوثي

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلق باتجاه نجران.

طائرتان: 

وأكد التحالف أنه تم كذلك اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا باتجاه نجران.

وشدد على أن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من الميليشيا الحوثية.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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