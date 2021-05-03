النيابة العامة تستدعي شخصًا صور ونشر فيديو لامرأة تبيع الخضار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفادت قناة الإخبارية، بأن النيابة العامة استدعت شخصًا قام بتصوير ونشر فيديو لامرأة تبيع الخضار.

تحقيق:

وجاء استدعاء النيابة العامة للشخص بهدف التحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأهابت النيابة العامة بالجميع لاتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا.

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