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شكرا لقرائتكم النيابة العامة تستدعي شخصًا صور ونشر فيديو لامرأة تبيع الخضار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03
وأهابت النيابة العامة بالجميع لاتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا.
النيابة العامة تستدعي شخصًا صور ونشر فيديو لامرأة تبيع الخضار
سيتم التحقيق معه وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أفادت قناة الإخبارية، بأن النيابة العامة استدعت شخصًا قام بتصوير ونشر فيديو لامرأة تبيع الخضار.
تحقيق:
وجاء استدعاء النيابة العامة للشخص بهدف التحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأهابت النيابة العامة بالجميع لاتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا.
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