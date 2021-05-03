شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..نصائح وحي فاروق لكل أسرة لديها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجهت أستاذة القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة وحي فاروق لقمان، من خلال تجربتها الفعلية، نصائح لكل أسرة لديها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت فاروق خلال برنامج "الليوان" : "على الأسرة مساعدة ابنها من ذوي الاحتياجات لاكتشاف ذاته والقدرات الموجودة لديه، وإعطاءه الحب والحنان لا العطف والشفقة".

وتابعت: "إذا اشفقت عليه سيكون هناك خوفا، والخوف سيمنع طفلك من الانطلاق"، مضيفة: "في كثير من مراحل حياتي كانت أمي تبكي وأبي حزين على انتقالي من دولة لأخرى للدراسة ويخافا كيف سأتركهما، لكنهم كانوا يضغطون على أنفسهم حتى لا يصبحون عائقا أمامي، وجميع أفراد أسرتي وأصدقائي يثقون في وفي قدراتي وهذا شيء ينعكس ايجابيا".

وفي سياق آخر، أوضحت وحي فاروق طرق إثبات الجرائم الالكترونية عبر وسائل التواصل وكيفية تقديمها للمحكمة.

وقالت فاروق: "عندنا نظام مكفاحة الجرائم الالكترونية صدر في 2007 نص على مجموعة من الأفعال التي تجرم الكترونيا لأنها تنفذ من خلال شبكة الانترنت، فأي شخص يتصنت أو يقوم بالتشهير وينشر شائعات، ويصور الأشخاص دون علمهم وينشرها كلها جرائم يعاقب عليها عقوبة ليست بسيطة".

وأضافت: "يتم اثبات تلك الجرائم من خلال الوسائل الالكترونية، ففرضا شخص أرسل رسالة وأساء إليك عبر أي تطبيق من التطبيقات، على طول من حقك تصوير المحادثة وتروح تشتكيه وترفع ضده دعوى".

منوهة: "لما تعمل سكرين شوت لمحادثة لتستخدمها كدليل ضد الشخص هذا يكون مكتوب لديك اسمه، القانون ما يأخذ بالاسم لازم يكون رقم التليفون موجود، فعليك مسح الاسم وترك الرقم الحقيقي للشخص اللي ارسل فقط".