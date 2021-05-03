شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "أمن العمرة" يوجه بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد قائد قوات أمن العمرة أن الوضع خلال الـ 20 يوم كان جيدًا جدًا بسبب تعاون كافة الجهات المشاركة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة: "الأيام الماضية شهدت التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية أما المخالفات فكانت قليلة".

كما دعا جميع قاصدي بيت الله الحرام بضرورة الالتزام بالإجراءت الاحترازية؛ وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ولتجنب انتشار فيروس "كورونا".