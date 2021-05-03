شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تقرر استدعاء شخصًا تنمر على "مسنة" تبيع الخضار بالشارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت النيابة العامة استدعاء شخصًا؛ صوَّر ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار؛ للتحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية حياله.

وحثت النيابة العامة، وفقا لـ"سبق"، الجميع إلى اتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا.

يذكر أن ذلك جاء بعد تداول فيديو لشخص يتنمر على "مسنة" تبيع الخضار بالشارع، الأمر الذي أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بضرورة التحقيق معه.

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