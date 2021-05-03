شكرا لمتابعة خبر عن القبض على " شقيقين " حاولا تهريب المخدرات داخل الخضروات للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

ألقت لبنان القبض على "شقيقين" حاولا تهريب المخدرات داخل الخضروات للمملكة.

وحاول "الشقيقان" تهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة للسعودية؛ وهو الأمر الذي تسبب في اتخاذ المملكة قرار فرض الحظر على الوارادت اللبنانية.

وفي ذات السياق، أكد السفير علي عواض عسيري، سفير المملكة الأسبق في لبنان أن منع دخول المنتجات اللبنانية يستهدف المافيا وليس اللبنانيين.

وكانت المملكة قد أعلنت الأسبوع الماضي منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها.