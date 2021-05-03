التعادل الإيجابي يحسم ودية الاتحاد والوحدة (صور)

︎

.



حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق الاتحاد أمام نظيره الوحدة، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أُقيمت بينهما وديًا، ضمن تحضيرات الفريقين للجولات المتبقية من دوري المحترفين.

وسجل هدفي الاتحاد المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش في الشوط الأول، فيما أحرز هدفي الوحدة ديميتري بيتراتوس والبديل علاء حجي بواقع هدف في كل شوط.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، بعد مرور 26 جولة من البطولة.

ويواجه الاتحاد مع نظيره ضمك، يوم 15 مايو المقبل، وذلك في إطار الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Source akhbaar24

