سياسي / رابطة آسيان تقبل طلب المملكة المتحدة للانضمام كشريك حوار

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لندن 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

رحبت المملكة المتحدة اليوم بقرار قبولها كشريك حوار في رابطة آسيان.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له: رحبت المملكة المتحدة بالقرار الصادر في اجتماع قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) بقبول طلب المملكة المتحدة الانضمام كشريك حوار في الرابطة، مؤكداً حضور ممثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) داتو أريوان، لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع لهذا الأسبوع.

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01:54ت م

0015 Source spa.gov





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