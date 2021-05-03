- 1/2
- 2/2
︎
.
قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إن هناك 4 ممارسات سوف يستمر منعها في المنشآت التجارية ومنافذ البيع منعاً للتزاحم.
وأوضح أن هذه الممارسات تضم منع دعوة المعلنين والمشاهير لمنافذ البيع، ومنع إجراء المسابقات في منافذ البيع والمنشآت التجارية، ومنع إقامة حفل افتتاح المحال التجارية والأسواق، وأخيراً منع التدشين المكاني للخدمات والمنتجات والسلع الجديدة.
وأشار إلى أن هذه المرحلة هامة جداً ويتطلب من المنشآت التجارية والمستهلكين الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “متحدث التجارة” يؤكد استمرار منع 4 ممارسات في المنشآت التجارية ومنافذ البيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.