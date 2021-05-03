القبض على 7 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة بعدة منازل في عدد من أحياء الرياض

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أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، القبض على 7 أشخاص ارتكبوا 7 جرائم سرقة لعدة منازل، في عدد من أحياء العاصمة.

وأوضح الرائد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على المتورطين وهم 6 مواطنون ونازح جميعهم من أرباب السوابق، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضاف أن المتهمين ارتكبوا 7 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحتويه من ممتلكات، باستخدام 4 مركبات مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

Source akhbaar24

