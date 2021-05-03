بماذا علق ظريف على التسجيل المسرب الذي هاجم فيه قاسم سليماني؟

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قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتذاره عما قاله في التسجيل الصوتي المسرب له والذي انتقد فيه النظام السياسي في بلاده.
وكان ظريف قد بدا في التسجيل المسرب مستاء جدا من التدخل الواسع لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، في الشأن الدبلوماسي الإيراني.
وأقر بتضحيته بالدبلوماسية كثيرا لصالح ساحة المعركة، مشيراً إلى أنه لم يتمكن يوما من إقناع سليماني بطلباته.
يشار إلى أن التسريب أثار جدلا واسعا في إيران، إذ دعا المتشددون من مناصري سليماني إلى محاكمة ظريف.
Source almnatiq
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