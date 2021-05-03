«التأمينات» تحدد 10 أسباب لاستبعاد العامل من نظامها عند ترك العمل

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10 أسباب لاستبعاد العامل من نظام التأمينات عند ترك العمل.

وشاركت التأمينات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "عزيزي صاحب العمل من حق الموظف عليك اختيار السبب الحقيقي لاستبعاده من نظام التأمينات الاجتماعية عند تركه العمل".

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه يوجد 10 أسباب لاستبعاد الموظف من نظام التأمينات، وتنحصر هذه الأسباب في التالي:

- إذا انتهى عقد العمل محدد المدة ما لم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد أو انتهاء الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة.

- عند فصل العامل بموجب أحكام المادة 77 من نظام العمل.

- في حالة رغبة العامل بفسخ العقد دون موافقة صاحب العمل واستقالته بموجب المادة 77 من نظام العمل.

- عند فسخ العقد وفصل العامل بموجب أحكام المادة 80 من نظام العمل.

- عند رغبة العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده وبعد موافقة صاحب العمل.

- في حالة وفاة العامل وفاة طبيعية.

- أو إذا توفي العامل بسبب إصابة ناتجة عن أو لها علاقة بالعمل.

- في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق أنظمة.

- إذا كانت المنشأة في حاجة لإعادة الهيكلة الإدارية.

- عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

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