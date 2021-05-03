«الدفاع المدني» يكشف عن طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء في المنزل

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء في المنزل.

وفي بيان عبر حسابها على "تويتر"، نصحت المديرية بعدم تحميل المقابس والدوائر الكهربائية فوق طاقتها المخصصة، مشددة على عدم تمديد الأسلاك الكهربائية تحت السجاد أو بالقرب من الستائر والمفروشات.

وأكدت المديرية "تجنب استخدام وشراء التوصيلات رديئة الصنع، مع عدم شحن الأجهزة النقالة خلال فترة النوم.

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