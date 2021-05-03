«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار غزيرة وزخات برد على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الأحوال الجوية ليوم الإثنين، مشيرًا إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 5 مناطق.

وقال مركز الأرصاد، في بيان، عبر موقعه الرسمي: بمشيئة الله تعالى؛ يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، جازان، عسير والباحة) تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

كما يُتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق شمال ووسط المملكة قد تثير الأتربة والغبار.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد"، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 12-34 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة الإثنين:

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