«بنك التنمية الاجتماعية» يوضح مزايا وخطوات التسجيل في «زود الأجيال»

أوضح بنك التنمية الاجتماعية ماهية ومزايا وطريقة وخطوات وآلية التسجيل في برنامج زود أجيال الادخاري.

وشارك بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" بيّن من خلالها خطوات التسجيل في البرنامج.

وكتب البنك، في تغريدة "فرصة لتشجيع أبنائنا على ثقافة الادخار وزيادة وعيهم بالإدارة المالية بطريقة ممتعة وميسرة من خلال منتج زود الأجيال الادخاري".

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أن تطبيق زود الأجيال الادخاري هو حصالة ذكية مبتكرة موجهة للأبناء تمكنهم من إدارة مصروفهم والتخطيط المالي من خلال فتح حساب برنامج زود أجيال الادخاري في بنك الرياض وتحميل التطبيق مع إشراف الوالدين.

وكشف بنك التنمية عن مزايا ومنافع الاشتراك في برنامج زود أجيال الادخاري وتتمثل هذه المزايا في التالي:

- تعليم الأبناء طرق إدارة الأموال والتخطيط المالي

- إدارة المدخرات باستخدام التكنولوجيا المالية

- إشراف من قبل الوالدين والاطلاع على حسابات ومدخرات أطفالهم في أي وقت

- فرصة لربح شهرية وربع سنوية من بنك التنمية الاجتماعية.

- عدم وجود رسوم إدارية

- يساعد أولياء الأمور في متابعة أطفالهم ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم الادخارية من خلال إيداع المبالغ إلكترونيًا.

ودعا بنك التنمية الاجتماعية أولياء الأمور في المساهمة في رفع الوعي وتنمية الذكاء المالي لأبنائهم من خلال حثهم على التسجيل في برنامج زود أجيال الادخاري.

وبيّن بنك التنمية الاجتماعية آلية وطريقة قيام أولياء الأمور بالتسجيل لأبنائهم في برنامج زود أجيال الادخاري، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على حساب أحد الوالدين في تطبيق بنك الرياض أونلاين، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- تسجيل بيانات الأبناء من شاشة تطبيق توكن جونيور

- بعد الموافقة على التسجيل، يتم دخول ولي الأمر على موقع بنك التنمية الاجتماعية لإكمال بيانات الاشتراك

- يتم تحميل برنامج توكن جونيور التابع لبنك الرياض الخاص بالأبناء

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