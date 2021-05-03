اعتراض صاروخ وطائرتين مفخختين أطلقت تجاه نجران

اعترضت قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن"صاروخ بالستي وطائرتين بدون طيار مفخختين أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه نجران . وأكدت أن مايقوم به الحوثي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.



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