القبض على عصابة تسرق المنازل في الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على 7 أشخاص، من أرباب السوابق، 6 مواطنين ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا 7 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام 4 مركبات مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.



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